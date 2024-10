“Bella vittoria ieri bravi a tutti. Forza Napoli!”, sono queste le parole che Romelu Lukaku ha affidato ai social network per celebrare il successo sul Como. L’attaccante belga, non al massimo della sua forma, ha comunque segnato un gol su rigore e offerto due assist, di cui uno geniale a Neres. Un no-look che ha permesso di chiudere definitivamente la gara per 3-1. La vittoria ha permesso al Napoli di arrivare primi in classifica alla sosta.

Di seguito il post pubblicato su Instagram: