L’Italia di mister Spalletti è pronta a tornare in campo per le prossime due sfide di Nations League contro Belgio ed Israele. Tre sorprese nell’elenco dei 23 selezionati dall’ex tecnico del Napoli, che ha deciso di premiare l’ottimo inizio di stagione di Daniel Maldini e di Nicolò Pisilli, oltre a Matteo Gabbia del Milan. Sono 3 i convocati che arrivano dal Napoli, saranno Di Lorenzo, Raspadori e Buongiorno, con Meret out per infortunio e che viene sostituito da Vicario. L’elenco dei convocati: