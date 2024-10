Top&Flop: Il migliore è Lukaku, Kvara floppa!

Top: Lukaku fa tutto quest’oggi, non brillantissimo nel gioco di squadra, ma è incisivo in tutti e 3 i gol degli azzurri. Dopo pochi secondi dall’inizio della gara da un’ottima palla allo scozzese, poi segna con freddezza il rigore del 2-1, e infine offre un cioccolatino solo da scartare per Neres. Grande gara per il belga che ricordiamo non andrà in nazionale per continuare ad allenarsi qui a Napoli.

Flop: Poco da dire il flop quest’oggi è Kvara, poco al centro della manovra azzurra, e poco pericoloso. Si accende nel finale della sua partita, ma da lui ci si aspetta sempre il massimo.