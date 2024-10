TMW – L’Italia al momento è fuori per il posto extra in Champions

Dopo le tre giornate dedicate alle competizioni europee, il ranking per federazioni, che stabilirà i due posti extra per la Champions League 2025/26, ha subito dei cambiamenti. Le squadre italiane hanno ottenuto risultati misti: cinque vittorie da Inter, Juventus, Atalanta, Lazio e Fiorentina, ma sconfitte per Bologna, Milan e Roma. Attualmente, l’Italia è fuori dalle prime due posizioni, così come la Germania, che aveva ottenuto il posto aggiuntivo nell’attuale edizione della Champions League. A sorpresa, Portogallo e Repubblica Ceca sono tra le federazioni in crescita, mentre tra le big l’unica a perdere una squadra è stata la Francia, che ha già visto l’eliminazione del Lens nei playoff di Conference League. Di seguito la Top 10 aggiornata:

1. Portogallo (5/5) 7.000 punti

2. Repubblica Ceca (4/5) 6.900

3. Inghilterra (7/7) 6.714

4. Germania (8/8) 6.375

5. Francia (6/7) 6.214

6. Italia (8/8) 6.125

7. Svezia (3/4) 5.500

8. Belgio (5/5) 5.200

9. Spagna (7/7) 5.143

10. Norvegia (2/4) 4.875