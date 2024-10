Tmw – ecco la programmazione delle gare di oggi: Il Napoli sfida il Como

Dopo le competizioni europee, la Serie A riparte con il settimo turno. Alle 18:45, il Napoli capolista inaugura la giornata ospitando il Como allo stadio Maradona. Alle 20:45 si gioca il secondo anticipo, con il Verona che affronta il Venezia al Bentegodi. In Serie B, la Sampdoria scenderà in campo in anticipo contro la Juve Stabia al Marassi. Di seguito la programmazione televisiva.

16.30 Empoli-Torino (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

18.30 Napoli-Como (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.30 Cremonese-Sampdoria (Campionato Primavera) – PRIMAVERA TV

20.30 Sampdoria-Juve Stabia (Serie B) – DAZN