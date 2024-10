Il CT del Belgio Tedesco ammette: “Lukaku non si sente al top”

Romelu Lukaku ha ufficialmente rinunciato agli impegni con la nazionale belga per concentrarsi sul Napoli e lavorare per migliorare la sua forma fisica durante la pausa del campionato. La conferma è arrivata dal Commissario tecnico Domenico Tedesco in conferenza stampa: “Sapete che il suo trasferimento al Napoli è avvenuto molto tardi. Anche se sta giocando, non si sente ancora al massimo della forma. Ci ha chiesto di poter lavorare individualmente a Napoli in questo periodo per fare progressi,” ha spiegato Tedesco.