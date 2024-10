Cds – Il Napoli può passare al 4-2-4, Mctominay è cruciale

Il Corriere dello Sport in edicola descrive un Napoli concreto, pratico e cinico, capace di rialzarsi in soli 42 giorni dopo il punto più basso della sconfitta contro il Verona, trasformandosi dal 3-4-2-1 al recente 4-2-4. Per la sfida contro il Como, Conte dovrebbe confermare il sistema tattico già visto contro il Monza. La probabile formazione prevede Caprile in porta, una difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; Anguissa e Lobotka in mezzo al campo; e un quartetto offensivo formato da Politano, Lukaku, McTominay e Kvaratskhelia. McTominay, vero perno del sistema, ha percorso rispettivamente 12,815 km contro la Juventus e 12,353 contro il Monza, risultando fondamentale sia a supporto di Lukaku in attacco che in fase difensiva.