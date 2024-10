Rossettini: “Con Conte ebbi un acceso diverbio e mi mise fuori squadra, mi ha dato tanto, ha già cambiato mentalità al Napoli”

L’ex difensore Luca Rossettini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal del suo periodo al Siena allenato da Antonio Conte. Per il mister salentino grandi complimenti, per il lavoro che va a svolgere con le sue squadre e il racconto di un aneddoto tra i due. Queste le sue parole: “Christian Stellini è stato un ottimo difensore, dà consigli mirati che aiutano il calciatore a crescere nelle conoscenze e nella gestione delle situazioni. Conte, come fa ogni volta, è riuscito a cambiare già la mentalità del Napoli. Viene curato il lavoro specifico, ma quello che lui riesce a comunicare dal punto di vista mentale e delle motivazioni fa la differenza. Buongiorno è il compagno di reparto perfetto, al Torino con Juric ha avuto un grande insegnante della tecnica individuale. Conte lo sta completando, avere due allenatori così ti fa la differenza. La mia discussione con Conte? Venivo da un infortunio e per questo motivo ci misi del tempo ad apprendere il lavoro che voleva facessi il mister, poi avemmo un diverbio acceso e decise di mettermi fuori squadra. Alla prima occasione sono riuscito a riconquistare il posto da titolare, Conte mi ha dato tanto”.