Reina: “Napoli? Rimarrà sempre nel cuore. Qui ho fatto un percorso bellissimo”

Pepe Reina, portiere del Como con un passato al Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. In questa, lo spagnolo ha parlato del suo passato con i partenopei e del suo legame con la città. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Napoli? È solarità, gente che ti dà anche quello che non ha. Altruismo, felicità, sorrisi, odore di caffè (quello fatto per bene). Per noi, perché parlo anche per la mia famiglia, Napoli rimarrà sempre nel cuore; ci ha colpito fin dall’inizio e abbiamo pianto quando l’abbiamo dovuta lasciare. L’ho sempre detto, di tutto il mio percorso, i quattro anni vissuti a Napoli sono stati qualcosa di diverso, grazie alla gente di Napoli. Per questo abbiamo pianto alla fine, dovendo lasciare anche gli amici che ci eravamo fatti, non solo nel mondo del calcio. Quegli amici che ci hanno fatto scoprire, conoscere ed apprezzare ancora di più la città. Napoli è particolare, ma quando la conosci meglio, non puoi che godertela. Ogni volta che possiamo, ci torniamo. A Napoli ho fatto un percorso bellissimo, ogni anno facevamo meglio e sono fiero di quel periodo e dei primi passi che abbiamo fatto verso la vittoria dello scudetto. Io ringrazierò per sempre il popolo di Napoli, una città che per me è casa. Il dialetto? Lo capisco e potrei anche parlarlo. Quello di Napoli è un popolo coraggioso e a me piace la gente così”.