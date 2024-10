Quagliarella: “Il gol più bello? Al Napoli, ma anche il pallonetto di Bergamo… Conte? Una sua sessione di videoanalisi è una lezione di università”

Fabio Quagliarella, ex calciatore, ha rilasciato una lunga intervista a Il Secolo XIX. Tra gli argomenti, si è parlato anche a proposito del suo miglior gol oltre che dei suoi allenatori maggiormente influenti. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

“Il gol più bello? Il colpo di tacco al Napoli (2 settembre 2018). Ne ho anche fatti altri così ma diversi, con i piedi appoggiati a terra davanti al portiere la tocchi e va in porta. Lì era più lontano, in diagonale, staccando con i due piedi… Ma anche il pallonetto di Bergamo. Se vedevo una palla che mi invogliava non me ne fregava niente, tante ne sbagliavo ma sapevo che se entrava era una goduria. Oggi non trovo nessuno che mi assomigli, agli attaccanti poi si sta togliendo un po’ di quella libertà di fare come gli pare. E oggi gli stessi attaccanti si mettono pressione, non segnano per un periodo e quando fanno il primo gol lo festeggiano come fosse una finale. E poi lo devi avere dentro quell’istinto, quello che ti dice “calcia” e a un altro ‘stoppa e prova il dribbling‘… I migliori allenatori? Conte e Giampaolo, una loro sessione di videoanalisi era una lezione all’università. Il Napoli con Conte ha le carte in regola per dare fastidio a tutti, ha creato entusiasmo. È tra le favorite per lo scudetto”.