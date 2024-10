Secondo quanto riporta Opta, il Napoli di Conte potrebbe raggiungere un grande traguardo se dovesse battere il Como domani pomeriggio al Maradona. Per il momento, Conte ha ottenuto tre successi nelle prime tre gare interne in questo campionato e finora sono solo cinque gli allenatori che hanno vinto tutte le prime quattro sfide casalinghe in Serie A alla guida dei partenopei: Paolo Iodice, Luis Vinicio, Alberto Bigon, Carlo Ancelotti e Luciano Spalletti.