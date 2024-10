Maradona Jr: “Conte? Il vero leader di questo Napoli, vi spiego”

Diego Maradona Jr, allenatore. è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare del Napoli e soprattutto di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“A me Conte mi ha gasato perché se qualcuno aveva ancora bisogno di qualche certezza, Conte è un leader, le sue sono parole da leader. Rispedire al mittente le stupidaggini che si dicono, è giusto così, che si protegga il lavoro e soprattutto mettere pressione e consapevolezza agli altri. Il Napoli è forte e non ci dobbiamo nascondere, ma obiettivamente sono forti anche gli altri. Quest’anno è un campionato livellato verso l’alto, è giusto mettere pressione anche sugli altri. Per storia recente e tradizione, chi deve vincere il campionato è l’Inter, non il Napoli. Cosa mi intriga di Conte? Da lui c’è da imparare la grande intensità, oltre al fatto che il Napoli è una squadra che gioca bene e comanda le partite. Non è il Conte di 8 anni fa che va a giocare le partite arroccato dietro, questo finora non l’ho visto. Lui insegna che bisogna dare intensità ed alzare l’asticella degli allenamenti, questa è una cosa che non hanno tutti. Mi intriga il saper tirare fuori il 100% dei giocatori, non è facile”.