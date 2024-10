Maccarone: “Lukaku? A me piace tanto, è un top player, vi dico”

Massimo Maccarone, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli, in particolare di Lukaku. Ecco cosa ne pensa:

“Lukaku è un giocatore importante, mi piace molto. Anche negli anni scorsi l’hanno spesso criticato, ma lui ha sempre segnato tanto. Manda i compagni in porta, è difficile da spostare per qualsiasi difensore. Col fisico che ha può avere dei cali fisici, ma son cose normali. Ha bisogno di tempo per entrare in condizione, ma col tempo starà sempre meglio. L’ha voluto Conte, è un giocatore più che importante. Io, da allenatore, lo prenderei sempre un attaccante così”.