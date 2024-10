Lucarelli: “Scudetto? Il Napoli c’è, Conte in queste situazioni è il top”

Cristiano Lucarelli, ex calciatore ed oggi allenatore, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti, si è parlato anche del Napoli e delle possibilità che ha la squadra di Antonio Conte per lottare per lo scudetto. A tal proposito, queste le dichiarazioni.

“Scudetto? Il Napoli ha tutto per giocarsela fino in fondo. Non giocare le coppe è un vantaggio non indifferente. Conte è un allenatore che in situazioni come queste è il top. De Laurentiis ha costruito un’ottima squadra e preso un ottimo allenatore. Sì, può giocarsela per vincere lo Scudetto con l’Inter e così anche il Milan”.