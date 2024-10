La Repubblica – Napoli, Conte conferma Politano titolare; Neres pronto a subentrare

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Antonio Conte punterà ancora su Matteo Politano dal primo minuto per la sfida contro il Como di venerdì, con David Neres pronto a subentrare: “Nel frattempo domani c’è il Como e Politano non ha alcuna intenzione di fermarsi. Sarà nuovamente protagonista. In questo momento ha vinto il ballottaggio con David Neres. Il brasiliano è stato uno degli acquisti più importanti dell’estate: il Napoli lo ha pagato 30 milioni di euro al Benfica. Neres è più attaccante rispetto a Politano e ha meno attitudini difensive. Finora ha già collezionato un gol (contro il Palermo) e 4 assist, quindi resta molto prezioso per la manovra offensiva azzurra, ma al momento Conte lo considera più incisivo in corso d’opera: entra e può fare la differenza con le sue accelerazioni. Dal primo minuto tocca a Politano che completerà il quartetto offensivo con Kvaratskhelia, Lukaku ( dal Belgio comunicano la sua nuova rinuncia alla Nazionale perle gare di ottobre) e McTominay“.