Kvaratskhelia candidato al premio di miglior giocatore del mese di settembre della Serie A, i dettagli

Khvicha Kvaratskhelia, calciatore del Napoli, è tra i candidati per il premio di miglior giocatore del mese di settembre della Serie A. Il georgiano, nel corso di questo, ha siglato due reti rispettivamente contro Cagliari (contro cui ha totalizzato anche un assist) e Monza. Si tratta dell’unico partenopeo candidato a questo riconoscimento. La concorrenza prevede altri giocatori in ottima forma, come Gleison Bremer, difensore centrale della Juventus. Sono candidati anche Federico Dimarco dell’Inter, Patrick Cutrone del Como, Christian Pulisic del Milan e Santiago Castro del Bologna.