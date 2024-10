Il Messaggero – Plusvalenze Roma, nel mirino anche la cessione di Manolas al Napoli

L’edizione odierna de Il Messaggero scrive a proposito dell’indagine che ha coinvolto la Roma in merito ad alcune presunte plusvalenze fittizie. Secondo quanto riportato, le indagini (portate avanti dalla Guardia di Finanza) non coinvolgono solo i giallorossi (che rischiano di pagare una sanzione amministrativa fissata tra i 17 e i 34 milioni di euro), ma anche altre società italiane come Lazio, Juventus ed il Napoli. Anche a questi club, potrebbe essere contestata l’evasione dell’imposta sui redditi delle società (Ires). In particolare, sul fronte partenopeo, viene contestata la trattativa riguardante Kostas Manolas, difensore greco passato dalla Roma al Napoli nel 2019 per la cifra di 36 milioni di euro. Quest’affare, ha garantito una plusvalenza di 31,1 milioni all’allora presidente James Pallotta. Sul fronte penale, però, i partenopei non sono ancora stati rinviati a giudizio dalla Procura di Roma, poiché si è ancora fermi alle indagini preliminari sia per Aurelio De Laurentiis che per il CdA di Pallotta.