Il Mattino – Politano in Nazionale? C’è un problema tattico. I dettagli

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito di Matteo Politano e delle sue possibilità di essere convocato da Luciano Spalletti in Nazionale per i prossimi impegni in Nations League, rispettivamente contro Belgio e Israele. Secondo quanto riportato, le possibilità che l’esterno partenopeo possa essere convocato nella prossima tornata sono al momento molto basse. Finché il tecnico toscano utilizzerà il 3-5-2 come sistema di gioco, sarà difficile vedere spazio a Politano, che in un sistema come quello di recente proposto da Spalletti fa più fatica a trovare una collocazione ideale.