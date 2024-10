Dionigi: “Napoli-Como? Attenzione alle insidie, ma Conte ha trovato la quadra”

Davide Dionigi, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del match Napoli-Como di domani pomeriggio al Maradona. Ecco cosa ne pensa:

“Insidie Napoli-Como? Il Como è partito male perché Fabregas non conosceva la Serie A e faceva un calcio bello ma spregiudicato, cosa che ha portato la squadra a perdere qualche partita. Poi ha trovato un maggior equilibrio e ha trovato il modo di giocare al calcio senza chiudersi, provando a fare la partita. Certo, quando si incontrano squadre più attrezzate come il Napoli occorre stare un po’ più attenti.

Conte trasformista? È un grande allenatore, a mio parere il 3-4-2-1 non era l’abito giusto per questa squadra che col centrocampo a due gioca meglio. Poi i nuovi innesti e l’arrivo di Lukaku hanno permesso al tecnico di modificare l’abito scegliendo il 4-2-3-1 che è cucito addosso a questa squadra e, salvo stravolgimenti, credo che questo assetto sarà quello definitivo, per quanto con un’interpretazione diversa rispetto a quella richiesta da Spalletti e Sarri.

Lukaku? Ha spostato gli equilibri appena arrivato a Napoli, ha caratteristiche che hanno modificato il modo di giocare degli azzurri, costituendo il terminale offensivo ideale per il gioco di Conte. Appena arriverà in condizione arriveranno anche i suoi gol”.