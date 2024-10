Del Genio: “Infortuni, di questo passo a marzo giocheranno solo le riserve”

Paolo Del Genio, giornalista, ha scritto sui suoi profili social a proposito delle ultime notizie relative a infortuni di lungo corso. È da poco nota la notizia che Bremer, difensore centrale della Juventus, ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore che lo terrà fuori per svariati mesi dal rettangolo verde. Non è però l’unico giocatore a rimediare un infortunio simile. Ad esempio, tra i top, figura su tutti Rodri, anche lui costretto ai box per lungo tempo. Di seguito, il pensiero del collega. “Rodri, Bremer, Osimhen e altri meno famosi fuori per mesi. Siamo ad inizio ottobre. Con questo trend a marzo giocano solo le riserve. Calendario folle, quelli che comandano nel calcio non amano il calcio”.