Causio: “Conte sa gestire la pressione e lo si nota in un aspetto, vi spiego quale”

Franco Causio, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Politano ha tutte le qualità di giocare in nazionale, ma non c’è bisogno che Spalletti abbia i miei consigli. Conte? Gli vogliono mettere pressione, ci sono giornali che fanno certi articoli su Conte per vendere più copie. Antonio è quello che fa notizia, parlano tutti di lui. Stare primo non fa male, ma devi gestire bene il momento. Essere primo ti fa venir voglia di far sempre meglio. Adesso il Napoli avrà un calendario abbordabile, le prossime tre sono sulla carta facili. I campionati si vincono con le piccole, gli scontri diretti li puoi anche perdere e Conte lo sa e chiede concentrazione contro tutti. Per vincere il campionato devi battere squadre come il Como”.