Cassano: “Il Napoli di Conte non sarà mai bello! Senza coppe sarà l’antagonista principale dell’Inter”

Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Viva el Futbol del Napoli di Conte: “Il Napoli non è bello ora e non lo sarà mai. A Conte piace la solidità, correre a tutto campo e arrivare a vomitare. Quest’anno c’è da sporcarsi le mani. Senza Meret con il Cagliati non vincevi e con la Juve sei andato per pareggiare. I meriti del primo posto sono di Conte che in Italia dopo Gasperini, che è di un livello molto più alto, sa come raggiungere determinati risultati. Conte va sempre in posti reduci dalle macerie perché mal che vada lui comunque ne trae benefici. Metto il Napoli come grande antagonista dell’Inter, non giocare le coppe è un grande vantaggio, ma comunque il divario è ampio”.