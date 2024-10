Calaiò: “Osimhen più forte ma Lukaku più leader. Con il Monza si è visto chiaramente”

Emanuele Calaiò, ex bomber azzurro, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli sulla differenza tra Lukaku e Osimhen: “Credo che Osimhen sia più forte di Lukaku, ma Conte lo ha voluto per il suo essere leader all’interno dello spogliatoio. Questo è stato evidente anche nella partita con il Monza, dalla tv si vedeva chiaramente come spronava i compagni e li guidava. L’aver rinunciato alla Nazionale una seconda volta non è da tutti, è un chiaro segnale di come si sia messo a completa disposizione del Napoli e di Conte”.