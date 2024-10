Bierhoff: “Il Napoli con Conte ha preso un allenatore che dà forza e convinzione al gruppo, le candidate al titolo non mancano”

L’ex attaccante Oliver Bierhoff ha parlato stamani ai microfoni della Gazzetta dello Sport e si è soffermato in particolar modo sulla lotta allo Scudetto tra le squadre di Serie A. Queste le sue parole: “Il Milan è compatto e sta cercando di mettere in pratica il calcio che Fonseca chiede alle proprie squadre. Poi la concorrenza di certo non manca, l’Inter che è campione in carica si è rinforzata nel corso dell’estate, la Juve è la Juve e il Napoli ha preso Conte, un allenatore che dà forza e convinzione al gruppo squadra che allena”.