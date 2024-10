Sky – Mario Rui riammesso in rosa, ma rimarrà fuori dalla lista per la Serie A. I dettagli

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, ha scritto a proposito di Mario Rui e della sua situazione. Il calciatore, infatti, è stato confinato ai margini della rosa e non fa parte del progetto tecnico di Antonio Conte. Questa vicenda, però, ha sviluppato un nuovo capitolo. Stando a quanto riportato dal collega, il portoghese è stato reintegrato in rosa ed è tornato ad allenarsi in gruppo con il resto dei compagni. Tuttavia, rimarrà fuori dalla lista di Conte, infatti, non è stato riammesso nella stessa.