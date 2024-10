Napoli-Como sarà diretta da Feliciani di Teramo. Pezzuto al Var

Sono appena state svelate le designazioni arbitrali per quanto riguarda la settima giornata della Serie A 2024/25. Per l’occasione, il Napoli sfiderà il Como al Maradona nell’anticipo del venerdì, fissato per il giorno 4 ottobre alle ore 18:30. La partita sarà diretta dal signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Verrà assistito dai guardalinee Costanzo e Passeri, mentre il quarto uomo sarà Zufferli. Il Var sarà presieduto dal signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, e a d assisterlo ci sarà Abisso.

