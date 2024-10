Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Kisskissnapoli.it: “Napoli primo in classifica? Scommettevo sull’allenatore, De Laurentiis ha fatto la scelta più intelligente. Conte è bravissimo, ha il carattere per ribaltare la situazione. Il materiale c’è, i giocatori son buoni nonostante sembrava non lo fossero più. Napoli merita questa posizione soprattutto per il carattere e per la professionalità di Conte.

Napoli candidata allo scudetto? E’ presto per dirlo, il Napoli sta facendo molto bene ma il campionato è ancora lungo.

L’Inter? E’ forte, sicuramente, ha una rosa completa e bisogna capire se ha anche la sostanza per potersi ripetere come l’anno scorso.

Lukaku? I suoi goal li fa sempre, la sua presenza in campo mette in condizione gli avversari di essere prudenti, poi Conte sa come farlo rendere al massimo. Lukaku farà ciò che deve fare.

Bufera sulle curve di Milan ed Inter? Ad un interista dispiace davvero tanto ciò che sta accadendo, spero che la società ne venga fuori bene perchè immagino stiano vivendo un incubo. Spero che l’Inter ne uscirà pulita e che possa continuare senza quella parte di tifo malata. Società e tesserati vittime della situazione? Son stati un po’ costretti a fare certe cose secondo me”.