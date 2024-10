“Il Napoli ha pressione da primo posto? L’entusiasmo dei tifosi non è mai pericoloso, anzi. Per i calciatori non lo è affatto, del resto – ha detto l’ex azzurro Luciano Marangon a Radio Marte nel corso di ‘Marte Sport Live’ – c’è già Conte che sicuramente li martella sul piano dell’attenzione. Il mister sta provando a tenere a freno l’entusiasmo, perchè sembra già che il Napoli abbia ucciso il campionato e non è ovviamente così. Il campionato è livellato, non ci si può sbilanciare. Ben venga che il Napoli dopo un anno un po’ sottotono viva questa soddisfazione: questa euforia dipende proprio dalla delusione dello scorso anno.

In questo momento il silenzio della società fa bene anche all’ambiente, è importante che rimanga ai margini perché quando interviene produce sempre il caos. Conte è già riuscito a ricostruire l’unione tra tifo e squadra, compromesso nella scorsa stagione. Per il resto penso che dobbiamo aspettare il giro di boa, il girone di andata, per capire quale può essere l’obiettivo del Napoli. Ora è presto: inutile dire che io spero che rimanga primo, la città e i tifosi se lo meritano ampiamente”.