Inchini “il Napoli è l’antagonista dell’Inter per 2 motivi”

L’allenatore Giuseppe Iachini ha parlato su Tuttomercatoweb della stagione del Napoli considerando la principale antagonista dell’Inter.

“Il Napoli? Conte sta facendo un ottimo lavoro e ha rigenerato calciatori che l’anno scorso sembravano lontani parenti di quelli dell’anno prima. Quest’anno la squadra è partita con ambizioni perché ha ottimi calciatori e un ottimo allenatore. II Napoli è il primo antagonista dell’Inter per lo Scudetto, non ha le Coppe e questo può far si che Antonio e lo staff possano fare sempre meglio”.