Il Mattino – Napoli e Juve pronte a dare filo da torcere all’Inter per il tricolore

Napoli e Juve sono pronte ad insidiare il primato dell’Inter dello scorso anno.

Ne ha parlato stamane Il Mattino, secondo cui anche i bianconeri sarebbero un avversario duro da battere quest’anno: “Insomma, Napoli e Juve sono stimate le uniche avversarie per l’Inter, che resta la candidata principale alla vittoria finale. Ma la paura maggiore la fa sempre la Juve, la più affamata. Non vince da troppo tempo e ha una voglia di recuperare terreno che mette sempre in soggezione l’avversario. Delle altre (Atalanta compresa) non c’è quasi traccia in questa classifica delle probabilità, come se lo sprint per la volata fosse già stato lanciato, e in corsa fossero rimasti solo in tre”.