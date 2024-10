Il Mattino – Lukaku dice no al Belgio fino a dicembre: il belga focalizzato solo sul Napoli

Romelu Lukaku ha scelto di rinunciare temporaneamente al Belgio.

Come riportato infatti dall’edizione odierna de Il Mattino, la decisione inizialmente presa per le gare di settembre si protrarrà fino a fine anno: “L’attaccante belga, capocannoniere di tutti i tempi con i diavoli rossi (con 85 reti all’attivo in 115 presenze ed una media di 0,73 gol a partita), non prenderà parte alla fase a gironi della Nations League. Big Rom aveva già rinunciato alla convocazione per le prime due giornate nel mese scorso e farà lo stesso anche stavolta. Non solo. L’attaccante pare abbia comunicato e concordato con il ct Domenico Tedesco la decisione, rinviando l’appuntamento con la sua nazionale per le qualificazioni ai Mondiali dell’anno prossimo”.