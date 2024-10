Il Mattino – La difesa del Napoli è sempre più solida: i dati lo certificano

La difesa del Napoli è un vero e proprio muro.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui tranne che per la disfatta di Verona i dati sarebbero già molto confortanti: “In questo primo mese e mezzo di Serie A le ha provate un po’ tutte e sempre con risultati più che convincenti. Lo dicono i numeri, visto che gli azzurri hanno incassato appena 4 gol in 7 partite (tra campionato e Coppa Italia). E considerando i 3 schiaffoni di Verona a metà agosto, il gol subito in sei partite è appena uno, quello contro il Parma, e per di più pure su rigore. Poi nulla. Un muro impenetrabile, un muro azzurro. Antonio ha iniziato a ricostruire il suo Napoli dalle fondamenta, ovvero dalla difesa”.