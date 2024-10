Il Mattino – Inchiesta ultras, spunta un incontro tra ultras di Milan e Napoli: c’entra la partita di Champions

L’edizione odierna de Il Mattino racconta delle novità riguardo l’inchiesta Ultras che coinvolge i capi ultrà di Milan e Inter. Secondo quanto riportato, il capo ultrà milanista Luca Lucci (tra i 19 arrestati) avrebbe avuto un incontro con Gianluca De Marino, facente parte di un gruppo ultrà del rione Sanità. Questo, datato 12 aprile 2023, si è tenuto in un bar di Cologno Monzese, riguardava la vendita di alcuni biglietti per la partita di Champions League Milan-Napoli. Questi, sarebbero poi stati girati in parte ad appartenenti a clan camorristici della città partenopea. Va però precisato che il club partenopeo non ha collaborato con gli ultras stando alle intercettazioni. Dall’inchiesta, spunta fuori anche un’intercettazione su alcune dichiarazioni di De Marino: “Ho mio fratello che sta qua ad Opera, detenuto da anni. Mi ha avvertito dal carcere se sapeva di questi biglietti… In questo momento era la vera… Ci saremmo trovati tutti i clan di Napoli a chiedere i biglietti, non ne saremmo usciti più. Allora ci siamo detti di fare solo questi”.