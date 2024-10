Dal Belgio: “Lukaku non farà parte dei convocati dei Diavoli Rossi per la Nations League”

Romelu Lukaku, anche per quest’occasione, non prenderà parte agli impegni della nazionale del Belgio. Lo rivela il portale Le Soir. L’attaccante del Napoli aveva già rigettato la convocazione degli impegni di settembre, così da poter recuperare al meglio la forma e potersi preparare al meglio per sostenere gli incontri con gli azzurri. Anche per le prossime uscite dei Diavoli Rossi, previste per il 10 ed il 14 ottobre rispettivamente contro Italia e Francia e valide per la Nations League, Romelu non farà parte dei calciatori a disposizione del Ct Domenico Tedesco, che ne ha già ricevuto la dovuta comunicazione.