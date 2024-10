CorrSport – Conte e Fabregas contro al Maradona: il salentino è stato allenatore dello spagnolo

Antonio Conte sfiderà Fabregas venerdì sera al Maradona.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il suo Como è stata una piacevole sorpresa e i due potranno sfidarsi venerdì: “Antonio Conte venerdì si ritroverà di fronte Cesc Fabregas, il tecnico del sorprendente Como che nella sua carriera di (gran) giocatore ha evidentemente avuto ottimi maestri. Uno tra loro? Proprio Conte. Suo allenatore al Chelsea per due stagioni, dal 2016 al 2018, e dunque per l’intera parentesi del signor Antonio alla guida dei Blues”.