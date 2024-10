CorrSera – Si lavora al rinnovo di Meret: le sue prestazioni sono state un segnale importante

Si lavora in casa Napoli anche al futuro di Meret.

Non solo Kvara, dunque. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere della Sera: “Meret è infortunato, punta a rientrare contro l’Empoli dopo la sosta, salterà anche la convocazione in Nazionale per le sfide di Nations League contro Belgio e Israele. Domenica sera era in tribuna al fianco del suo agente Federico Pastorello, il suo entourage ha seguito la gara al Maradona, i colloqui sono continui dalla scorsa estate per arrivare al rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025. Le parti hanno l’interesse comune di raggiungere un accordo senza l’addio a parametro zero, il dialogo dovrebbe portare ad un’intesa e le prestazioni di Meret contro Parma e Cagliari prima dell’infortunio spingono verso la fiducia al di là di tutte le valutazioni che il Napoli poi potrà fare la prossima estate”.