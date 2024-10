Conte: “Kvaratskhelia nervoso? Mi fa piacere! Significa che è presente”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa a proposito dell’avvicinamento a Napoli-Como e non solo. Tra gli argomenti, si è dibattuto sulla reazione di Khvicha Kvaratskhelia al momento del cambio nell’ultima sfida dei partenopei disputata contro il Monza. Visionando alcune immagini, qualcuno ha interpretato le gesta del georgiano come nervose. Il tecnico, ha dichiarato che il calciatore era un po’ nervoso, ma che gradisce questo suo modo di fare. Di seguito, la risposta completa.

“Non so se ha risposto in maniera seccata. Ha fatto cosa doveva fare, ha segnato e giocato bene. Aveva preso il giallo ed era nervoso per alcune situazioni arbitrali. Questo suo nervosismo mi fa piacere, perché significa che è presente e sente la sfida. Poi deve essere tranquillo con l’arbitro perché vogliamo finire in 11, ma io lo vedo coinvolto sia tecnicamente che emotivamente. Voglio vedere calciatori coinvolti che si arrabbiano anche con l’arbitro, significa che ci tengono e che hanno voglia di fare qualcosa di bello”.