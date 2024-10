Carmando: “Conte ha creato uno spogliatoio sano. Maradona? È sempre alle mie spalle, mi chiama sempre”

Salvatore Carmando, storico massaggiatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, trasmissione in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del momento del Napoli oltre che di Diego Armando Maradona. Di seguito, le sue parole.

“Conte ha detto benissimo, teniamo i piedi a terra. Finalmente il Napoli ha un grande allenatore e questo è molto importante. Le partite si vincono domenica per domenica, non parliamo ancora di scudetto. La cosa migliore è che Conte abbia creato uno spogliatoio sano, se lo spogliatoio è malsano non si vince. Voglio fare i complimenti a Mazzocchi perché mi sta piacendo molto, è un grande calciatore. Io andrò al Maradona dopo la sosta. Chiamerò Edo De Laurentiis e verrò al Maradona. Il bacio di Diego? Fu meraviglioso, tra l’altro due giorni fa ho sognato Diego. Lui è sempre alle mie spalle, mi chiama sempre. Quell’uomo non doveva mai morire, qualcuno l’ha tradito e l’ha lasciato solo”.