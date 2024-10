A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

Conte ha detto che vogliono mettergli pressione da fuori per lo Scudetto: “Vuole mettere le mani avanti. Non è che gli hanno dato 8 mln per andare a sfogliare le margherite. Gli hanno comprato diversi giocatori, non è che può arrivare quarto, è stato preso per vincere lo Scudetto. Capisco tutto, ma ti sei tenuto Di Lorenzo e Kvara, gli hanno preso i giocatori che voleva, non è che perché sono arrivati decimi lo scorso anno devono arrivare solo quarti. La squadra su per giù è quella dello Scudetto, lui sa che c’è questa aspettativa. E’ bello, perché lui mostra il suo curriculum ma è anche giusto che paghi pegno ora. E’ Conte, ma ora deve vincere, soprattutto adesso che non ha le coppe. Credo che ADL si sia purificato delle cavolate fatte lo scorso anno, perché il primo colpevole di quanto accaduto è stato lui. Lui non ammetterà mai di essere colpevole di aver perso Spalletti, che è andato via per il rapporto pessimo che c’era col presidente”.