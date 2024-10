Repubblica – Politano affaticato, contro il Como possibile chance dal 1′ per Neres: le ultime

Dopo la vittoria in casa del Napoli contro il Monza di Alessandro Nesta, i ragazzi di Antonio Conte sono già al lavoro per poter preparare la prossima sfida di campionato contro il Como, in programma venerdì 4 ottobre alle ore 18:30 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Secondo il quotidiano La Repubblica, Antonio Conte starebbe pensando a qualche cambiamento riguardo gli 11 titolari, soprattutto per il reparto offensivo: “Il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro ha dato ancora più sicurezza al reparto arretrato, che dovrebbe essere dunque confermato in blocco contro il Como. Idem per il centrocampo, anche se il minutaggio di Gilmour è destinato ad aumentare gara dopo gara. In attacco potrebbe avere invece qualche chance di partire tra i titolari David Neres, visto che Politano ha concluso un po’ affaticato la sfida contro il Monza“.

Dunque, possibile riposo per Matteo Politano – miglior giocatore in campo contro il Monza – per poter far spazio all’attaccante brasiliano che vanta già 4 assist e 1 gol con la maglia del Napoli.