L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto su un retroscena riguardante l’allenatore che doveva sedere sulla panchina del Napoli. Secondo il quotidiano è il primato di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Comincia tutto in una notte di fine maggio. Gasperini adagiato dalla vittoria dell’Europa League rifiuta la grande sfida. Forse il mister bergamasco se ne sarà già pentito, ma De Laurentiis prima del no aveva già ripreso i contatti con Conte. Convinto che solo uno del suo calibro poteva creare un altro grande Napoli. Ma occorreva placare prima i tifosi delusi dopo il rifiuto di Gasperini. L’ultimo schiaffo per il presidente accusato di aver creato e distrutto la squadra scudettata. Oggi che lavorano e vincono insieme si può parlare ancora di matrimonio di interesse. È l’incontro di due uomini, attratti da necessità e opportunità.