Inter, Marotta: “Tifosi stiano tranquilli, collaboriamo con la giustizia”

Giuseppe Marotta presidente dell’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport nel pre partita della gara di Champions League contro la Stella Rossa. Queste le sue parole:

“Per prima cosa tranquillizzo tutti i tifosi dell’Inter; come detto anche dai magistrati in conferenza stampa, siamo parte lesa e non c’è nulla di cui preoccuparsi. Allo stesso momento, garantiamo la collaborazione più totale alla magistratura. Siamo a loro disposizione, come lo eravamo prima e soprattutto ora, insieme ai nostri legali. Le regole dell’Inter sono dure con regolamenti, ci sono cose che vanno al di fuori di un confine istituzionale e aziendale.

Abbiamo molta esperienza, le persone che ne hanno poca possono apprendere da noi; l’Inter è incorrutibile che lavora in limpidamente. Tutte queste cose ci permettono di stare tranquilli e concentrarci per stasera, sperando che la magistratura possa fare il suo lavoro per tenere lontana questa criminalità dagli stadi”.