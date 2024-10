L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calendario di partite che attende nel prossimo mese il Napoli. Secondo il quotidiano le prossime tre giornate sono fondamentali per continuare a volare e capire realmente le ambizioni di questa squadra. Fino alla prossima sosta delle nazionali ovvero quella di novembre gli azzurri giocheranno tre partite in casa e tre in trasferta. Di queste sei tre sono squadre che lottano per salvarsi e tre per i posti nobili della classifica. Conte ovviamente dirà ai ragazzi di pensare una partita per volta e senza fare voli pindarici. Conte lo sa e sa anche che è il campo che scrive la storia non le chiacchiere.