L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un retroscena riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano Conte sta proseguendo il lavoro a Castel Volturno. Il Napoli tornerà in campo venerdì contro il Como per la settima giornata di campionato. L’allenatore azzurro non vuole cali di concentrazione e per questo motivo non ha dato neanche un giorno di riposo alla squadra, che già ieri è tornata ad allenarsi a Castel Volturno. La scelta di Conte appare ovvia considerando il fatto che poi ci sarà la sosta per le nazionali. La decisione del mister di non concedere un giorno di riposo dopo la gara contro il Monza è stata accolta con serenità dal gruppo. Vincere contro il Como è importante in quanto permetterebbe al Napoli di restare al comando durante la pausa delle nazionali.