Elmas: “Vincere uno Scudetto a Napoli è qualcosa che non dimenticherò mai. Juventus? L’ho già sfidata”

In occasione del match di Champions League tra Red Bull Lipsia e Juventus, l’ex centrocampista del Napoli Eljif Elmas – oggi calciatore del Lipsia – è stato intervistato dai canali social del club tedesco.

“Ho già sfidato la Juventus. Ricordo una partita in particolare, la finale di Coppa Italia del 2020 in cui vincemmo il trofeo sconfiggendoli ai rigori. Ero arrivato in Italia da soli sei mesi, stavo ancora cercando il mio posto in squadra. Dopo quattro anni ho vinto lo Scudetto, ed è qualcosa che non dimenticherò mai“.

“Esperienza al Lipsia? Oggi mi sento un giocatore più completo ma sento di poter migliorare ancora di più. Spero che la permanenza qui mi aiuterà a farlo” termina così il macedone.