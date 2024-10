L’edizione odierna de il Corriere dello sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano per Conte è imprescindibile la cultura del lavoro. Ha preso il Napoli in una situazione quasi catastrofica e l’ha portato in poco tempo in cima alla classifica. Il segreto del mister è stato rivitalizzare i vecchi reduci dallo Scudetto, liberandoli da questo peso ed riportandoli nel presente ed nel futuro. De Laurentiis ha seguito poi i consigli del mister, derogando anche lui al suo modo di operare, portando a Napoli giocatori già maturi e già pronti.