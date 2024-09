Nel post di Napoli – Monza, il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni Rai:

“Abbiamo l’atteggiamento giusto e questo fa la differenza, è vero che lo scorso anno avevamo perso ciò, ma quest’anno lo stiamo ritrovando. Il primato in classifica? E’ troppo presto per fare paragoni con la stagione dello Scudetto, dobbiamo ancora affrontare molte squadre forti per capire a che livello siamo”.