Il Mattino – ADL valuta Lago Patria come possibile sede del nuovo centro sportivo

Come riporta Il Mattino, al Napoli serve un nuovo centro sportivo, dato che sono in procinto di lasciare quello di Castel Volturno, dove si allenano dal 2005; l’idea è quella di costruirlo a Lago Patria: “Il terreno individuato per la possibile nuova casa della squadra azzurra tra il Lago Patria e la fascia costiera giuglianese pare avere un’estensione di 40 ettari. La localizzazione, sulla quale però Pirozzi mantiene riservatezza, dovrebbe essere con ogni probabilità nei pressi dell’impianto idrovora del Lago Patria e i fondi ipotizzati per l’investimento si aggirerebbero sui 5 milioni. L’area individuata da De Laurentiis a Giugliano è interessata nell’ultimo periodo da grandi interventi di bonifica. Si pensi alla rigenerazione del parco archeologico e naturalistico di Liternum, che da discarica a cielo aperto si è trasformato in un polmone verde attrezzato tra i resti dell’antica colonia marittima. L’arrivo del Napoli al Lago Patria sarebbe senza alcun dubbio un acceleratore di rivalutazione territoriale: Giugliano si gioca questa partita. Staremo a vedere“.