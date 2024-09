Paolo De Paola, giornalista sportivo, ha parlato a Tuttomercatoweb di Napoli.

Le sue parole: “Il Napoli non è primo a caso, può restare in vetta e giocarsi lo scudetto. Gli azzurri dovranno sfruttare il proprio calendario a favore nelle prossime gare per rimanere in vetta alla classifica. Vederli ora al primo posto non è poi una sorpresa”.