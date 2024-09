Cds – Kvaratskhelia gioca bene ma è nervoso; non viene tutelato dagli arbitri

Il Corriere dello Sport si è soffermato su Kvaratskhelia e il suo umore in campo, dovuto soprattutto al trattamento che riceve ogni partita dagli avversari: “È anche sottilmente nervoso, Khvicha. Non riesce a trattenere il disappunto quando Conte lo sostituisce al 75esimo con Mazzocchi, per la seconda partita consecutiva. Un nervosismo dovuto anche alle direzioni di gara. La nuova vita di Kvara sarebbe più bella se gli arbitri lo tutelassero di più. Anche ieri sera il georgiano è stato tartassato sotto gli occhi di Manganiello. Kvaratskhelia riceve marcature che richiamano lontanamente quelle da calcio anni Ottanta. Non siamo a quel livello, anche perché il regolamento è cambiato, però con lui manate e sbracciate vengono tollerate. Si parla tanto della tutela dei talenti, eppure è dura trovare in Serie A un calciatore più talentuoso di lui“.